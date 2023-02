Non basta la doppietta di Gabbiadini, Pessina su rigore riacciuffa la Samp al 99′! Termina 2-2 all’U-Power Stadium

Parità all’U-Power Stadium: termina 2-2 la sfida tra Monza e Sampdoria, il rigore trasformato da Pessina al 99′ riacciuffa i blucerchiati ad un passo dai tre punti. La Sampdoria passa in vantaggio dopo appena 12′ con Manolo Gabbiadini, bravo a scattare sul filo del fuorigioco e a trafiggere Di Gregorio con un mancino chirurgico. I blucerchiati prendono coraggio e provano a gestire, i padroni di casa, invece, cercano il pareggio. E lo trovano al 32′ con Andrea Petagna bravo a girarsi e calciare in porta sfruttando al meglio il cross teso di Carlos Augusto. Nella ripresa la squadra di Stankovic torna in vantaggio, che si fa trovare pronto sulla respinta di Di Gregorio dopo una grande parata su Leris. Palladino decide, allora, di mettere mano alle sostituzioni per trovare il pareggio. E quando tutto stava per volgere alla fine arriva la beffa per gli ospiti: Murru trattiene Petagna, calcio di rigore per il Monza. Sul dischetto si presenta il capitano Pessina che spiazza Audero dal dischetto con grande freddezza.

Foto: Instagram Pessina