Noemi Protti: “La gente, come nelle partite di calcio, vede il risultato al 90esimo, non gli altri 89”

19/06/2026 | 12:19:28

Noemi Protti, la figlia di Igor, affida al suo profilo Instagram il messaggio con cui saluta il suo “Ba”: “Le persone vedono il fischio finale, noi Ba abbiamo vissuto con te tutti i 90 minuti contro questo avversario bastardo, subdolo.

La gente, come nelle partite di calcio, vede il risultato al 90esimo minuto, non gli altri 89.

Te non hai perso Ba perché chi ti è stato vicino davvero sa quante cose sei riuscito a fare in questo anno, quanti traguardi, a partire dall’essere riuscito a vedere il film, il TUO film.

CHI C’È SEMPRE STATO SA.

Sono stati 90 minuti dove abbiamo cercato di andare avanti, di godersi ogni giornata ma con un dolore dentro immenso.

Il tuo 90esimo minuto era portarmi all’altare, ci sei riuscito e non ti ringrazierò mai abbastanza per questo.

A presto Ba

La tua Chicchis”.

Foto: Instagram Protti