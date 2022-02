Nocerino: “Tonali può essere uomo derby”

Sponda rossonera del derby, nell’articolo della Gazzetta dello Sport. A parlare è l’ex centrocampista Antonio Nocerino. Queste le sue dichiarazioni: “L’Inter è forte, ha certezze, ma il Milan in due anni ha fatto passi da gigante e Pioli è l’architetto. Sarà un grande derby. Tonali, come rendimento, è uno dei migliori centrocampisti della Serie A, un leader per Pioli e anche per Mancini. Ha fatto ricredere tutti gli scettici. Per me può essere l’uomo derby”.

FOTO: Sito MLS Soccer