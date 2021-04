Nocerino: “Kessie è un mostro, ma io arrivai in doppia cifra senza rigori. Ibra? Meglio lui di 15 ventenni”

Antonio Nocerino, ex giocatore del Milan e non solo, ha parlato così in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Quanti rigori ha segnato Kessie?”. Otto. “Eh, buonanotte allora. Io arrivai in doppia cifra senza penalty, vinco io (ride Ndr). Parlando seriamente Franck è davvero un mostro”.

Ora l’ex rossonero si è trasferito con la famiglia in Florida, a Orlando, l’anno scorso ha allenato l’U15 dell’Orlando City e fatto da vice nell’U17. Non manca il pensiero ad un ritorno in Italia: “Se il Milan chiamasse…”.

“La 8 di Tonali pesa? La presi anch’io con la benedizione di Gattuso e pure la 22 di Kakà, e mi dissero di tutto. Sandro è il futuro azzurro.

Zlatan? Meglio lui di 15 ventenni”.

Foto: mlssoccer-com