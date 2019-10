Nocerina: esonerato Di Costanzo, al suo posto Cavallaro-Esposito. E arriva l’ex Chievo D’Anna

Ribaltone in casa Nocerina, girone H del campionato di Serie D. Il team campano ha comunicato di aver esonerato il tecnico Nello Di Costanzo dopo il ko di domenica contro il Team Altamura. I rossoneri, al momento in zona playout a quota 10 punti in classifica, hanno scelto di affidare la guida della squadra agli ex calciatori Marcello Esposito e Giovanni Cavallaro.

In più, a rimpolpare la rosa è ufficialmente arrivato l’ex terzino del Chievo e Casertana, fra le altre, Emanuele D’Anna, classe 1982, che vanta oltre quattrocento presenze nei campionati professionistici.