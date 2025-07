Noah Sadiki lascia l’Union Saint-Gilloise: accordo raggiunto con il Sunderland

02/07/2025 | 14:56:01

Il futuro di Noah Sadiki sarà in Premier. Secondo quanto riportato da Footmercato, il centrocampista congolese classe 2003 è pronto a lasciare l’Union Saint-Gilloise per firmare con il Sunderland. L’operazione è ormai definita: è stato raggiunto l’accordo tra i due club, le visite mediche sono già state sostenute e si attende solo la firma sui contratti per rendere ufficiale il trasferimento.

Foto: insta Sadiki