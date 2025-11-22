Noa Lang: “Su di me ci sono grosse aspettative. Questo gol è solo l’inizio”

Noa Lang, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta per 3-1 sull’Atalanta nella quale ha trovato la prima rete con la maglia dei campioni d’Italia.

Queste le sue parole: “Sono felice di aver segnato il mio primo gol, è stato molto importante. Per me è stato un periodo difficile, c’erano grosse aspettative su di me e ho dovuto lavorare duro. Adesso guardo avanti, il meglio deve ancora arrivare: questo è solo l’inizio”.

