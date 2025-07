Noa Lang-Napoli: scambio di documenti quasi completato. Perché può volare con Conte

06/07/2025 | 18:02:05

Noa Lang al Napoli: un nome sul taccuino già a gennaio, certo. Ma la svolta, nel silenzio, è quella che vi abbiamo svelato domenica 22 giugno quando i dialoghi tra le parti erano ripartiti a sorpresa con l’idea di andare fino in fondo. Circa 15 giorni dopo, Napoli e PSV stanno ormai per completare lo scambio di documenti, in modo da permettere presto a Noa Lang di raggiungere la nuova destinazione. Operazione appena sotto i 30 milioni, come programmato dal Napoli, con una piccola percentuale sull’eventuale futura vendita. Lang è un grande esterno offensivo, le caratteristiche giuste per il definitivo decollo con Antonio Conte, un’imminente a significativa svolta all’interno dell’autorevolissimo mercato del club azzurro.

Foto: twitter personale.

