Noa Lang: la sorpresa di domenica, il Napoli che avanza. E la necessità di prendere due esterni

24/06/2025 | 12:12:32

Una finta a destra per Sancho, uno scatto a sinistra per Noa Lang. Il Napoli è uscito allo scoperto, come anticipato nella giornata di domenica, per lo specialista offensivo del PSV, ha incassato il totale gradimento. E ora vuole chiudere i dettagli nel giro di poche ore, al punto che in giornata ci sarà una call per avvicinarsi agli accordi definitivi. Il PSV chiede 30 milioni con base 25, il Napoli offre 25 più un paio di milioni di bonus, non dovrebbe essere complicato arrivare a un’intesa. Ma il Napoli ha le necessità di prendere due esterni offensivi, occhio sempre alle evoluzioni per Ndoye.

Foto: twitter personale