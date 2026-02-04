Noa Lang: “Juve? Li ho già battuti con Napoli e PSV. Possiamo vincere ancora”

04/02/2026 | 13:00:42

A margine dell’intervista a Transfer Deadline Show di ESPN, Noa Lang, esterno ex Napoli, ora al Galatasaray, ha parlato della sfida contro la Juventus in Champions League.

Queste le sue parole: “Playoff di Champions contro la Juventus? Ho battuto la Juventus sia con il Napoli che con il PSV. Spero di eliminarli anche con il Galatasaray. L’atmosfera oggi era davvero speciale, ma sono sicuro che sarà ancora migliore contro la Juventus. Non vedo l’ora“.

Foto: sito Galatasaray