Noa Lang: “Addio al Napoli? Penso sia chiaro, via per Conte. Un giorno si saprà tutto”

04/02/2026 | 11:45:43

Noa Lang, esterno olandese, ex Napoli, passato ormai al Galatasaray, ha parlato a Transfer Deadline Show di ESPN, soffermandosi sulla sua breve esperienza nel Bel Paese.

Queste le sue parole: “Penso che sia ovvio. Come posso dirlo in modo normale… non è andata bene con l’allenatore, lasciamo perdere. So che in Olanda spesso pensate che sia colpa mia, ma un giorno si saprà tutto. Per ora ho molto rispetto per il club con cui ho un contratto. Ho un buon rapporto con quasi tutte le persone del club. Questo comportamento politico non mi si addice”.

Passaggio al Galatasaray: “A dire il vero, ci è voluto un po’. Il club parla da solo. Ma non sono una persona che vuole andarsene dopo sei mesi. Nove persone su dieci non volevano che me ne andassi. Mi trovavo bene nel gruppo, mi allenavo bene ogni giorno e quando giocavo si parlava male di me. Ma non ero affatto d’accordo. Per quanto riguarda lo stile di gioco, me la cavavo bene. Almeno credo. Bisogna essere trattati in modo equo e io non penso accadesse affatto. Inizialmente volevo combattere, pensavo di restare. Ma in estate ci sono i Mondiali. Quindi questa decisione è stata presa principalmente per questo”.

Foto: sito Napoli