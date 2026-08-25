Nkunku torna al Lipsia: “Ho un grande legame con questo club. Qui hanno fiducia in me”

25/08/2026 | 21:09:27

Christopher Nkunku ha lasciato il Milan per tornare al Lipsia.

Le parole dell’attaccante ai canali ufficiali del club: “Quando ho saputo dell’opportunità di unirmi al Lipsia, ho subito voluto accettare. Sono molto felice di essere tornato qui. Sono in ottima forma e voglio aiutare la squadra il prima possibile, non vedo l’ora di giocare di nuovo davanti ai nostri tifosi alla Red Bull Arena”.

Nkunku non nega che il Lipsia ha un posto nel suo cuore: “Il mio legame con la società è molto speciale. Anche dopo aver lasciato il club, ho continuato a seguire da vicino quello che succedeva qui. Ora sono pronto ad aprire un nuovo capitolo della mia esperienza al Lipsia. Durante i colloqui, ho percepito quanto le persone ai vertici mi apprezzino ancora e quanta fiducia ripongano in me. Ecco perché Lipsia è il posto giusto per me per dare il meglio di me”.

Foto: X Lipsia