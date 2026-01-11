Nkunku risponde a Comuzzo. Traversa di Brescianini al 95′. Fiorentina-Milan 1-1

11/01/2026 | 17:06:39

Nella ripresa molto meglio i viola, che approcciano alla grande la seconda parte di gara. Conclusioni da fiori di Gosens e Parisi che fanno tremare Maignan. Al 66′ la sblocca la Fiorentina. Angolo di Gudmundsson, la spizza Comuzzo che batte Maignan. La Fiorentina è in vantaggio sul Milan.

I viola ora attendono e ripartono in contropiede. Chance per Brescianini che spreca una buona opportunità al 75′ per chiudere la gara. Il Milan perde Pavlovic per un brutto colpo alla testa, Allegri si gioca le carte Nkunku e Leao.

Al 90′, pareggia il Milan, palla di Fofana per Nkunku che batte De Gea. La pareggia il Milan al 90′. Sono 7 i minuti di recupero. La Fiorentina reagisce e nel finale traversa clamorosa di Brescianini al 95′. Si salva il Milan, finisce 1-1 al Franchi. Un punto che non basta a nessuna delle contendenti. Il Milan frena e l’Inter stasera ha una chance ghiotta contro il Napoli. Rossoneri che salgono a 40, l’Inter è a 42, con una gara in meno dei cugini. La Fiorentina sale a 14, terz’ultima.

Foto: sito Milan