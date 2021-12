Nkunku, numeri da sogno per le ambizioni del Lipsia

Christopher Nkunku è l’attaccante più in forma del RB Lipsia e uno dei più caldi dell’intera Bundesliga.

Il 24enne francese è andato in gol 14 volte nei 21 match disputati in stagione nelle varie competizioni, confezionando ben 9 assist ai compagni.

La sua rete non è bastata al team allenato da Marsch per fare punti nella trasferta di Berlino contro l’Union, ma il ragazzo sta confermando di valere i piani alti del calcio europeo.

Foto: Twitter Lipsia