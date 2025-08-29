Nkunku, iniziano le visite mediche con il Milan

29/08/2025 | 09:49:58

Cristopher Nkunku inizia la nuova avventura con il Milan. Il calciatore ex Chelsea e Lipsia è a Milano per le visite mediche dopo essere atterrato ieri sera in Italia. Nelle prossime ore arriveranno poi l’idoneità sportiva e la firma sul contratto, poi la sua vita da calciatore rossonero avrà ufficialmente inizio. La base dell’affare tra Chelsea e Milan è di 37-38 milioni più 4-5 milioni di bonus legati al raggiungimento degli obiettivi personali e di club (come la qualificazione in Champions).

FOTO: Sito screen sportitalia