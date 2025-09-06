Nkunku: “E’ stato facile scegliere il Milan, sono entusiasta di giocare in Italia. Maresca mi ha parlato bene della Serie A”

06/09/2025 | 22:15:12

Cristopher Nkunku ha parlato a DAZN della sua nuova avventura con la maglia del Milan: “Penso che sia stato facile scegliere il Milan perché è un grande club, un club storico. Il progetto per me era quello giusto e non vedo l’ora di iniziare. Credo sia stato il momento giusto per trasferirmi qui dal Chelsea. Sono molto contento della mia scelta. Al momento sicuramente non sono nella mia forma migliore ma lavoro per questo e presto sarò pronto per giocare. Per me è tutto nuovo, ho bisogno di scoprirlo da me. Sono entusiasta di poter giocare, di sentire questa atmosfera perché penso che sia differente rispetto agli altri paesi. Sono felice. Ho parlato un po’ con Maresca, mi ha parlato solo bene dell’Italia e della Serie A”.

Foto: Instagram Nkunku