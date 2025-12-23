Nkunku è già di troppo, ma il Milan non può fare “bagni”

23/12/2025 | 18:34:08

La colpa non è soltanto di Christopher Nkunku, ma chi gli ha chiesto di fare cose che non solo specialità della casa. E adesso, a pochi mesi dal sul arrivo per la non modica cifra di 42 milioni bonus compresi, ci si interroga sul fatto che non sia un centravanti. Ma non lo è stato nel modo più classico del termine, al massimo si è adattato, ha cercato di fare cose che non appartengono obbligatoriamente al suo repertorio. E adesso? Certo, se qualcuno ti garantisse una parte di quei soldi non sarebbe una malvagia idea quella di cederlo a gennaio dopo aver dato al Chelsea una cifra importante. Il problema è proprio quello: quando fai un’operazione così onerosa in estate, devi evitare a gennaio qualsiasi tipo di minusvalenza. E sperare che ci sia in circolazione un amatore, altrimenti diventa durissima. Se ci fosse, allora il Milan potrebbe prendere in considerazione altre soluzioni per l’attacco a prescindere da Fullkrug e compresa la pista Gabriel Jesus raccontata nei giorni scorsi.

