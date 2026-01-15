Nkunku e doppio Rabiot ribaltano il Como: il Milan torna a -3 dall’Inter

15/01/2026 | 22:43:29

Il Milan passa 3-1 a Como e torna a far sentire il fiato sul collo all’Inter. Rossoneri che tornano a -3 dopo aver sofferto nel primo tempo e trovato il pareggio con Nkunku, nella ripresa una doppietta di Rabiot regala i tre punti ad Allegri, prima sconfitta interna per il Como. Era finito 1-1 il primo tempo tra Como e Milan. Apre Kempf dopo 9′. Difesa rossonera ferma sul traversone di Baturina, e rete del tedesco che anticipa Fofana poi Maignan salva il Milan in un paio di occasioni. Al tramonto del primo tempo Nkunku risponde dal dischetto e fa 1-1. Nella ripresa sale in cattedra Rabiot con una grande doppietta che firma il risultato sul 3-1 per i rossoneri, ripartiti dopo i pareggi con Genoa e Fiorentina. E Allegri resta a -3 dall’Inter.

