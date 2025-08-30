Nkunku: “Darò tutto per il Milan. Maignan è un grande amico, felice di ritrovarlo qui”

30/08/2025 | 13:54:10

Prime dichiarazioni da calciatore del Milan per Nkunku, che ha parlato ai canali ufficiali rossoneri: “Felice di questa nuova avventura ed entusiasta di vestire la maglia rossonera, mi sono fatto coinvolgere da questo progetto, darò tutto per questi colori. Maignan? Lo conosco da tanti anni, ci siamo scritti ed era molto felice per me quando ha saputo del mio arrivo al Milan. Siamo due ragazzi simili, con un carattere competitivo, è un grande amico e sono contento di ritrovarlo qui”.

FOTO: Sito Milan