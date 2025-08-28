Nkunku atterrato a Linate: inizia l’avventura con il Milan

28/08/2025 | 23:03:42

Inizia l’avventura con il Milan di Nkunku. Il fantasista ex Lipsia e Chelsea è atterrato nel capoluogo lombardo. L’aereo partito da Londra con Cristopher Nkunku è da poco atterrato all’areoporto di Linate, a Milano. Si tratta del nuovo acquisto rossonero, l’ottavo di quest’estate che ha portato in dote numerosi colpi di scena. Nelle prossime ore sarà il momento delle visite mediche di rito e della firma sul contratto.

Twitter Chelsea