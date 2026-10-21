Nkunku: “Al Lipsia potrei restare a lungo, mi trovo bene e sono felice qui”

21/10/2026 | 10:27:59

Christopher Nkunku sembra aver ritrovato il sorriso al Lipsia. L’attaccante francese, tornato in Germania dopo l’esperienza al Milan, sta vivendo un buon momento e non nasconde la possibilità di proseguire la propria avventura con il club tedesco anche oltre la stagione in corso. I rossoneri, tuttavia, restano proprietari del suo cartellino e la decisione definitiva passerà dagli accordi tra le due società.

Intervistato da Sport Bild, Nkunku ha parlato così del suo presente: “Sono molto felice. Mi trovo molto bene in città e nel club. Certo, posso benissimo immaginare di rimanere più a lungo”. Parole che aprono concretamente alla possibilità di una permanenza a Lipsia, dove il francese conosce già ambiente e società, avendo vissuto quattro stagioni importanti prima del trasferimento al Chelsea.

L’attaccante ha poi ricordato il legame speciale con il club tedesco: “Ho vissuto momenti molto significativi della mia carriera e della mia vita a Lipsia e con l’RB Lipsia. Mi sono davvero divertito in quei quattro anni”. Un rapporto che potrebbe quindi proseguire, a patto che le società trovino un’intesa sul futuro del giocatore.

Nkunku, però, ha precisato che la decisione non dipenderà soltanto dalla sua volontà: “Prima di tutto, i club dovranno raggiungere un accordo a fine stagione. Quindi non dipende solo da me”. Il Lipsia dispone infatti di un diritto di riscatto, mentre il Milan dovrà valutare se l’operazione sarà completata alle condizioni previste.

Il ritorno in Germania sta offrendo al francese l’occasione di rilanciarsi dopo una stagione in rossonero da 8 gol in 35 presenze. Adesso la prospettiva di una permanenza a lungo termine prende quota, ma la parola definitiva spetterà ai due club.

Foto: x Lipsia