Nkounkou: “Il Torino è un grande club. Mio padre mi mise in difesa a 12 anni”

08/10/2025 | 13:53:27

Il difensore francese del Torino, Niels Nkounkou, ha parlato ai microfoni di Torino Channel, il canale ufficiale del club. Queste le sue parole:

“Le prime sensazioni con il Torino? Sono state positive, perché so che il Torino è un grande club in Italia. Qui il calcio è più tattico, diverso dagli altri campionati. Spero di fare una grande stagione. Questo campionato può aiutarmi molto a migliorare in fase difensiva, perché so di avere molti aspetti su cui lavorare. Nella mia famiglia il calcio avrà sempre grande spazio. Mio papà mi ha messo in difesa a 12 anni e disse al mio mister che voleva che imparassi a difendere. Ancelotti? Mi ha chiamato dopo la mia stagione al Marsiglia. È il miglior allenatore ad avermi aiutato a migliorare. Abbiamo provato tante situazioni e tanti cross. Mi ha detto che ho un buon sinistro, ma devo ancora migliorare.”

Foto: sito ufficiale Torino