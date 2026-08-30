Njie: “Ho scelto la Fiorentina per la sua storia. Biraghi, Comuzzo e Fortini mi hanno parlato bene di Firenze”

30/08/2026 | 20:09:48

Njie si è presentato da nuovo giocatore della Fiorentina: “Cosa mi ha convinto a scegliere la Fiorentina? Penso sia per la storia della Fiorentina perché ci ho giocato contro molte volte e vedo la passione che hanno. E naturalmente per il centro d’allenamento come dicevo prima, è un bel progetto quello che mi hanno proposto perciò non potevo dire di no. Ho accettato e speriamo che sia una buona stagione per tutti. Penso che la mia qualità principale sia il dribbling, quello che in italiano si dice saltare l’uomo, posso aiutare la squadra a fare la differenza in campo ed essere pericoloso per i nostri avversari in fase offensiva. Le cose su cui devo migliorare sono le scelte e magari segnare più gol e fare più assist: è la cosa su cui penso di dover migliorare. Non ancora con i compagni attuali, ho parlato con alcuni ex giocatori che hanno giocato qui in passato e mi hanno detto che è una grande opportunità per me per mostrare il mio valore. Ho detto loro quindi che non potevo non venire qui. Ho parlato con Fortini e ho parlato con Comuzzo e Biraghi, quindi sì mi hanno detto un sacco di cose positive su questo club e sono semplicemente felice. Sono davvero emozionato, sono sono davvero entusiasta. Voglio davvero avere un grande impatto per mostrare ai tifosi le mie qualità e mostrare loro la mia passione. Quindi voglio solo scendere in campo aiutare la squadra come detto più possibile con le mie capacità. Forza Viola”.

Foto: sito Fiorentina