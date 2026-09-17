Njie: “Grazie a Vanoli ho debuttato in Serie A. E’ stata dura lasciare Torino dopo cinque anni”

17/09/2026 | 15:46:45

Alieu Njie si è presentato da nuovo giocatore della Fiorentina: “È stata una scelta molto difficile lasciare Torino dopo 5 anni, li ho imparato tantissimo. Penso che però la scelta di venire qui riguardasse la mia crescita personale. Quando arrivi dal settore giovanile come me al Torino, ti guardano in modo diverso, io volevo fare un’esperienza diversa. La Fiorentina è stata un’ottima scelta. Sono stato con Vanoli a Torino e capivo tutto di come voleva giocare, è molto facile per me capire cosa devo fare in campo con lui. Non è un grosso cambiamento ma è un buon cambiamento, è grazie a lui che ho fatto l’esordio in Serie A, voglio ringraziarlo molto per questo”.

foto x fiorentina