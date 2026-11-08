Njie: “Abbiamo perso due punti, ho pensato tutta la settimana a questa partita”

08/11/2026 | 23:30:21

Alieu Njie ha parlato in conferenza stampa: “Sono felice per il gol, peccato che non abbiamo preso i tre punti. Secondo me manca poco per trovare la forma migliore della squadra. Noi dobbiamo restare concentrati al 100% per tutta la partita e non sbagliare palloni facili. Sono arrabbiamo perché abbiamo perso due punti. Adesso sono molto felice. Ho pensato a tutta la settimana a questa partita. Questa gara era importantissima per me, già al Torino lo avevo capito. Adesso sono pronto per la Nazionale, non vedo l’ora di iniziare”.

foto x fiorentina