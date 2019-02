Nizza, Saint-Maximin ha le idee chiare: “Voglio raggiungere il top, non posso restare qui per sempre”

Allan Saint-Maximin, forte e veloce esterno offensivo di proprietà del Nizza, ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando le sue intenzioni per il futuro. Queste le parole del classe 1997 finito – come racconto a gennaio – anche nel mirino del Milan per la prossima stagione ai microfoni di Canal Football Club: “Voglio raggiungere il massimo livello quanto prima, voglio arrivare al top. Sarei bugiardo se dicessi che voglio restare qui per tutta la carriera. Non posso assolutamente farlo. Ma so bene che devo prima fare bene sul campo, poi si vedrà quello che accadrà in futuro”.

Foto: footsupporters.fr