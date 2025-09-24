Nizza-Roma: i giallorossi al debutto europeo

24/09/2025 | 10:59:10

Questa sera alle 21:00 si giocherà il match tra Nizza e Roma. Le due squadre hanno vissuto finora inizi di stagione molto diversi: i francesi hanno avuto un avvio complicato in campionato, trovandosi dopo 5 giornate con soli 6 punti, frutto di due vittorie e tre sconfitte. Lo stesso discorso vale per il percorso europeo, iniziato molto prima rispetto a quello dei giallorossi: gli aquilotti, quarti nella scorsa stagione di Ligue 1, hanno partecipato ai preliminari di Champions League, dai quali sono stati eliminati con un risultato complessivo di 4-0 contro il Benfica.

La Roma, invece, arriva a questo appuntamento in ottime condizioni: le prestazioni dei giallorossi in campionato sono state solide, tanto da trovarsi al momento al quarto posto in classifica. Per la squadra di Gasperini questo sarà l’esordio europeo stagionale: l’obiettivo è partire subito con il piede giusto, facendo leva sia sull’esperienza internazionale della formazione giallorossa e sulla conoscenza della competizione da parte dell’allenatore, già vincitore nell’edizione 2023/24.

Foto: X Europa League