Nizza-Roma, i convocati di Gasperini
23/09/2025 | 17:30:56
Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro il Nizza.
Questo il comunicato del club:
“Ecco la lista dei giallorossi a disposizione del tecnico per la gara.
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy”
Foto: Instagram Roma