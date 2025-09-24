Nizza-Roma, gol annullato a Mancini: il primo tempo finisce 0-0

24/09/2025 | 21:51:03

Poche emozioni nei primi 45′ tra Nizza e Roma che chiudono sullo 0-0 la prima frazione di gioco. L’occasione più ghiottta è arrivata al 28′, Mancini si affaccia in avanti, entrando in area di rigore palla al piede e servendo un assist fuori misura per dovbyk in area piccola. Il pallone scivola verso Tsimikas, che lo ributta dentro, trovando la testa di Mancini. Il 23 segna, ma la bandierina si alza.

NIZZA (3-4-2-1): Diouf, Mendy, Bah, Dante; louchet, Vanhoutte, Boudaoui, Bard; Sanson, Boga, Kevin Carlos

A disp.: Zelazowski, Dupé, Abdi, Moffi, Diop, Jansson, Cho, Oppong, Tiago Gouveia, Lumpungu, Clauss, Abdul Samed.

All. Franck Haise

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, El Aynaoui, Koné, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk.

A disp.: De Marzi, Gollini, Angelino, Cristante, Pellegrini, Ferguson, Hermoso, Wesley, Ghilardi, Pisilli.

All. Gian Piero Gasperini

Foto: Instagram Roma