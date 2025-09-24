Nizza-Roma, disordini nella notte e divieto di mostrarsi riconoscibili per i giallorossi

24/09/2025 | 10:28:25

Sono 102 gli ultras della Roma arrestati ieri sera a Nizza, mentre tentavano di affrontare i tifosi locali.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa francese AFP, i supporter italiani si aggiravano nel centro città armati di bastoni, pale e tirapugni. Sono stati fermati con l’accusa di “raduno non autorizzato”.

La prefettura, considerato l’alto livello di rischio legato alla partita e alla possibilità di scontri tra le tifoserie, ha disposto un rafforzamento delle misure di sicurezza: oltre 400 agenti di polizia saranno mobilitati questa sera per “prevenire ogni disturbo all’ordine pubblico, sia nel centro città di Nizza che nelle immediate vicinanze dello stadio e delle aree limitrofe”.

Sempre secondo i media francesi, le autorità locali hanno inoltre vietato ai tifosi giallorossi di rendersi riconoscibili come tali da ieri fino a domani nel centro di Nizza, nelle stazioni ferroviarie, all’aeroporto e nei pressi dello stadio Allianz Riviera.

Infine, il comunicato ufficiale precisa che:

“Gli spettatori dell’AS Roma, a condizione che siano muniti di un biglietto debitamente controllato al punto di incontro nel giardino Albert 1er, saranno accompagnati esclusivamente tramite navette bus scortate dalla polizia nazionale e riaccompagnati, al termine della partita, secondo le stesse modalità”.

Foto: Instagram Europa League