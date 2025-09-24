Nizza-Roma, decidono i difensori: Ndicka e Mancini firmano la vittoria (1-2)

24/09/2025 | 22:56:15

La Roma di Gasperini inizia bene il viaggio in Europa League e passa 2-1 sul campo del Nizza. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, i capitolini entrano convinti in campo nella ripresa (con Pellegrini in campo e decisivo) e con un uno-due letale affondano i francesi. La Roma passa in vantaggio al 52′ a Nizza grazie al colpo di testa di Evan Ndicka sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Calcio d’angolo battuto alla perfezione da sinistra da Pellegrini e incornata del francese naturalizzato ivoriano. Passano tre minuti e la Roma trova anche il gol del raddoppio. Al 55′ segna il 2-0 Gianluca Mancini, al termine di una grande azione dei capitolini, con El Aynaoui che allarga a sinistra per Tsimikas, il quale crossa dentro per il difensore, che attacca perfettamente la sfera e infila Diouf. Al 74′ Pisilli atterra Mendy appena dentro l’area, l’arbitro Cuadra Fernandez dice che è calcio di rigore: Moffi dal dischetto riapre la partita, ma non basta. Parte con tre punti l’avventura della Roma di Gasperini in Europa League.

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Louchet, Boudaoui (63′ Diop), Vanhoutte, Bard (80′ Abdi); Sanson (63′ Clauss), Boga (80′ Cho); Carlos (63′ Moffi). All. Haise.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, El Aynaoui, Koné (69′ Cristante), Tsimikas; Soulé (69′ Pisilli), El Shaarawy (46′ Pellegrini); Dovbyk (69′ Ferguson). All. Gasperini.

FOTO: X Roma