Nizza-Milan finisce 1-1. Primo sigillo rossonero per Olivier Giroud

È terminata 1-1 l’amichevole tra Nizza e Milan andata in scena all‘Allianz Riviera. Un risultato che non ha scontentato nessuno, maturato nel secondo tempo. Di Gouiri su rigore il vantaggio dei francesi. La risposta rossonera, invece, è ad opera di Olivier Giroud, che ben imbeccato da Castillejo ha segnato con una grande incornata. L’attaccante ex Chelsea, entrato al 60′, ha impiegato solo cinque minuti ad andare in rete. Può sorridere, dunque, Stefano Pioli che ha fortemente voluto il bomber transalpino.

Foto: Twitter Milan