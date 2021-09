Nizza-Marsiglia: si rigioca il 27 ottobre alle 21

La Ligue de Football Professionel ha stabilito la data per il recupero di Nizza-Marsiglia, partita giocata lo scorso 22 agosto e interrotta al 74′ per l’invasione di campo dei tifosi di casa e che ha avuto tanti strascichi successivi. Una situazione che ha portato il Nizza a subire una penalità in classifica e a dover giocare tre partite a porte chiuse, una di esse proprio contro l’OM.

Si giocherà mercoledì 27 ottobre alle ore 21 in campo neutro e come detto a porte chiuse.