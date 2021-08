Nizza-Marsiglia, gli ospiti si rifiutano di tornare in campo e l’arbitro fischia la fine

Scena a dir poco incredibile a Nizza, dopo la sospensione della gara per l’invasione degli ultras rossoneri, con il Marsiglia che si è rifiutato di tornare in campo. Sono circolate delle foto sui social e sui siti francesi di giocatori dell’OM feriti dalle bottigliette volate in campo e dal parapiglia scaturito con i tifosi e con gli avversari.

Il Nizza è rientrato in campo, così come la terna arbitrale, e si è dato vita alla scena più assurda: il pallone riposizionato sul corner dove è nato tutto, seguito dal triplice fischio del direttore di gara. Finisce 1-0 per il Nizza questa sfida di Ligue 1, ma il match continuerà senz’altro nelle sedi opportune nelle prossime settimane.

Foto: Payet Twitter Marsiglia