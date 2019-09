Nizza, furto nello spogliatoio: sparito l’orologio da 70mila euro di Dolberg

Disavventura per Kasper Dolberg. L’ex attaccante dell’Ajax è stato infatti vittima del furto del suo orologio da circa 70 mila euro. L’episodio sarebbe avvenuto nello spogliatoio del Nizza durante l’allenamento. Il classe ’97 – secondo quanto rivela la stampa britannica – sarebbe andato su tutte le furie e avrebbe chiesto di non essere schierato in campo finché non sarà trovato il responsabile.

Foto: vi.nl