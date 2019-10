Nizza, Fadiga spiega il furto dell’orologio di Dolberg: “L’ho fatto per gelosia, chiedo scusa”

Lamine Diaby Fadiga, giovanissimo attaccante licenziato dal Nizza per aver rubato negli spogliatoi un orologio da 70 mila euro al compagno di squadra Kasper Dolberg, ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a compiere questo gesto costatogli caro. Questo il messaggio del 18enne sui social: “A tutti i tifosi che mi hanno accolto a braccia aperte da quando avevo 14 anni devo delle spiegazioni. Dopo aver portato con orgoglio questa maglia, sono stato a lungo fermo per infortunio e il mio rientro con la Primavera è stato segnato da un espulsione. Ero mentalmente scosso e allo stesso tempo colpito dal successo in campo di Kasper: per questo me la sono presa con lui, invece di combattere sul campo per riconquistare il posto. L’ho fatto forse un po’ per gelosia, per la frustrazione, la tristezza e la sensazione di non essere considerato”.

Foto: RMC Sport