Nizza, esonerato Patrick Vieira. Al suo posto Ursea

Il Nizza ha esonerato l’allenatore Patrick Vieira. La decisione era nell’aria ed è arrivata dopo la quinta sconfitta consecutiva dei transalpini tra Ligue 1 ed Europa League.

I francesi hanno infatti perso ieri sera per 3-2 contro il Bayer Leverkusen, nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi della competizione europea. Una goccia che ha fatto traboccare il vaso costringendo i vertici societari ad annunciare l’allontanamento del 44enne tecnico francese, ex centrocampista di Arsenal, Juve e Inter. Vieira era alla guida della squadra costiera dall’estate 2018.