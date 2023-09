Dopo la tanta apprensione della mattinata, che ha visto la Francia stretta attorno al calciatore del Nizza Alexis Beka Beka, è arrivata finalmente la buona notizia. Dopo che il calciatore si trovava sul viadotto dell’A8, minacciando il suicidio a seguito di una rottura amorosa, Beka Beka è sceso dal ponte ed è stato messo in salvo dai vigili del fuoco. Il giocatore non è più in pericolo.

Foto: logo Nizza