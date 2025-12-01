Nizza, assalto dei tifosi al centro sportivo. Calci e sputi contro Boga e Koffi

01/12/2025 | 16:25:28

La sconfitta contro il Lorient ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi del Nizza. La squadra è stata accolta da oggi da una folla di tifosi infuriata contro il club, dopo quattro sconfitte consecutive in Ligue1 e l’ultimo posto occupato in Europa League. È stato allora che la linea rossa è stata superata dai tifosi del Nizza, che hanno aggredito verbalmente e fisicamente i loro giocatori. Terem Moffi e Jérémie Boga sono stati particolarmente presi di mira: i due attaccanti sono stati colpiti con calci, schiaffi e sputi.

foto sito nizza