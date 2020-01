Ninkovic vale un Tesoro. L’Ascoli circondato, il Bari aspetta. E Laribi…

Ninkovic vale un tesoro. Oppure un Tesoro, in riferimento al direttore sportivo dell’Ascoli che deve prendere una decisione, di concerto con la proprietà, prima che sia troppo tardi. Se non è già tardi… Il Bari ha incassato il gradimento totale, sa che il ragazzo vorrebbe tornare a lavorare con Vivarini. E che non considera la Serie C un declassamento, anche perché Bari è Serie C solo sulla carta. Soltanto un’offerta dall’estero, a lui davvero gradita, potrebbe cambiare le carte in tavola. Il Bari aspetta e prepara il doppio colpo, come da noi anticipato. All’Ascoli piace molto Tutino ma c’è grande concorrenza. Intanto, Laribi – in uscita da Empoli – è molto vicino al Bari, aspettando Ninkovic…

Foto: Ascoli sito ufficiale