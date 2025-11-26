Nikolic (all. AEK Atene): “La Fiorentina non è in un momento eccellente ma rimane una squadra forte”

26/11/2025 | 18:50:19

Il tecnico dell’AEK Atene, Marko Nikolic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Il percorso della Fiorentina parla da solo. Adesso non è in un momento eccellente ma rimane una squadra forte. Conosco Vanoli dai tempi di quando allenavamo in Russia, lo stile del suo gioco, e ho molto rispetto per lui. In campionato non sta facendo bene, ma anche se non ha giocatori disponibili al 100% ha in rosa giocatori forti come Dzeko e Gudmundsson. Se domani servirà una partita perfetta? Ci sono molti aspetti nei quali dovremmo dare il massimo, a partire da provare a recuperare quei due punti persi contro lo Shamrock. Già domani dovremo dare il 100%. In particolar modo servirà essere perfetti dal punto di vista tattico, e dovremmo essere pazienti e concreti”.

Foto: Wikipedia