Nikolaou avverte il Milan: “Il Bari ce la metterà tutta, vogliamo rendere orgogliosi i tifosi”

13/08/2025 | 22:20:42

Il difensore del Bari Dimitras Nikolaou ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Milan in Coppa Italia: “Siamo in una fase costruttiva, stiamo trovando il nostro cammino con il nostro allenatore, e siamo coscienti che domenica affronteremo una gara difficile con un avversario di categoria superiore, ma anche più di una categoria: però ce la metteremo tutta, per fare il massimo che possiamo. Ci faremo trovare pronti, per tutte le gare che affronteremo. Serviranno corsa, volontà, stare in campo con umiltà per aggredire ogni pallone. Il Milan ha tanti campioni, Leao è un punto di riferimento per loro, cercheremo di fare il massimo per fermarlo. Ci sarà uno stadio gremito, è una cosa bella che ci deve rendere orgogliosi, e faremo il massimo per i 5mila baresi che verranno a vederci. Il mio obiettivo personale è di tornare a giocare in A, cercherò di farlo con il Bari questo anno. Ma spero anche il Palermo faccia il massimo”.

Foto: instagram Bari