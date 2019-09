Niklas Bendtner non molla: l’ex Juve firma con il Copenaghen e le maglie vanno a ruba

Niklas Bendtner non molla di un centimetro, nonostante le ultime negative esperienze dentro e fuori dal campo. Il centravanti danese, dopo la recente avventura con il Rosenborg (23 gol in 42 presenze), stavolta riparte da casa sua, precisamente dal Copenaghen. La notizia della sua firma ha mandato in delirio i tifosi e le maglie, con il numero 32 sulle spalle, sono andate già a ruba. A 31 anni l’ex Juventus e Arsenal è pronto a tornare protagonista in Patria, circondato dal calore della sua gente.

Foto: Copenaghen Twitter