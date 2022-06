Nigmatullin su Kokorin: “Per il calcio russo è una grande delusione, la sua carriera è finita”

Ruslan Nigmatullin, ex portiere russo che abbiamo conosciuto anche in Italia (ha giocato con Hellas Verona e Salernitana) ha parlato al portale Sport-Express di Aleksandr Kokorin, attaccante della Fiorentina: “Per il calcio russo è una grande delusione. Ricordo quando brillava nelle giovanili della Lokomotiv, è sempre stato considerato un talento e c’era la sensazione che stesse per svoltare. La sua carriera però è finita“.

Foto: sito Fiorentina