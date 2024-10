Nigeria, infortunio per Chukwueze: rientrerà a Milano

Infortunio in nazionale per Samuel Chukwueze. Come riportato da Naija News, il giocatore torna in anticipo a Milano per un problema fisico riportato nelle ultimissime ore con la Nigeria. Chukwueze si è fermato al termine della partita contro la Libia (in cui è subentrato nel secondo tempo). Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni e sull’entità dello stop dopo gli esami a cui si sottoporrà al rientro a Milano.