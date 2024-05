Nigeria, infortunio e quattro settimane di stop per Osimhen

Un mese di stop per Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli non prenderà parte ai prossimi impegni della Nigeria validi per le qualificazioni al Mondiale 2026 contro il Sud Africa e la Repubblica del Benin a causa di un infortunio. Per Osimhen è previsto – si legge nella nota della Nazionale – uno stop di circa quattro settimane e al suo posto Finidi George, allenatore della Nigeria, ha convocato il terzino sinistro Kenneth Igboke.

Foto: Instagram Osimhen