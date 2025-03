Nigeria, i convocati per la sosta Nazionali: ci sono Lookman e Chukwueze. Out Dele-Bashiru

Eric Chelle, commissario tecnico della Nazionale di calcio della Nigeria, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il duplice impegno che attende la selezione africana alla prossima sosta, le due sfida valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali contro Ruanda e Zimbabwe. Rimane fuori Fisayo Dele Bashiru, centrocampista della Lazio. Confermati, e partiranno regolarmente con il gruppo della loro nazionale appena finirà il weekend dei campionati, l’attaccante atalantino Ademola Lookman e Samuel Chukwueze, esterno del Milan. Non può mancare neppure Victor Osimhen, centravanti in prestito dal Napoli al Galatasaray. Di seguito l’elenco definitivo dei convocati di Eric Chelle per le due partite cui è attesa la Nigeria nella sosta.

Portieri: Nwabali, Obasogie, Bankole.

Difensori: Troost-Ekong, Osayi-Samuel, Onyemaechi, Bassey, Ola Aina, Ogbu.

Centrocampisti: Ndidi, Onyedika, Abdullahi, Iwobi, Ayodele-Aribo, Mustapha.

Attaccanti: Chukwueze, Osimhen, Lookman, Boniface, Moses, Umar, Tella, Arokodare.

