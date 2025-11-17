Nigeria fuori dal Mondiale. Il CT incolpa gli avversari: “Ci hanno fatto riti voodoo durante i rigori”

17/11/2025 | 13:30:40

Fallimento totale della Nigeria dei vari Osimhen (capocannoniere della Champions) e Lookman, solo per citare qualcuno. Le Aquile indomabili sono fuori dal Mondiale dopo aver perso ai calci di rigore la gara di qualificazione ai playoff contro la Repubblica Democratica del Congo, perdendo ai calci di rigore. Il CT Eric Chelle si è scagliato contro lo staff avversario.

A ESPN ha dato la colpa a un preparatore congolese di fare riti voodoo durante i tiri dagli 11 metri: “Accettiamo la delusione e l’amarezza del risultato. Ma bisogna giocare lealmente. Durante i rigori decisivi un tizio dello staff del Congo ci ha lanciato riti voodoo e ha fatto sbagliare i calci di rigore ai nostri giocatori”. Insomma, credenze africane ancora radicate su queste cose ancora nel 2025. Che saranno vere?

Foto: Instagram Nigeria