Niente Turchia per Neuhaus: resta al Mönchengladbach

Il centrocampista del Borussia Mönchengladbach Florian Neuhaus, dopo l’interesse da parte del Besiktas, rimarrà in Germania. La notizia è stata rivelata dal tabloid BILD, che racconta di una proposta da parte del club turco per il giocatore (solo 8 presenze stagionali), tramite la formula del prestito con diritto di riscatto. La decisione è scaturita dal fatto che in quel ruolo la squadra è a corto di pedine, e nonostante lo scarso utilizzo il classe ’97 potrebbe comunque tornare utile nel corso della stagione.

Foto: Instagram Neuhaus