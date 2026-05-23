Niente Mondiale per Foden. Walker: “Per me uno shock. So cosa può fare”

23/05/2026 | 12:09:09

L’Inghilterra ha emanato le convocazioni per il Mondiale, con l’esclusione eccellente di Cole Palmer e anche Phil Foden.

Kyle Walker, ex difensore del Manchester City e del Milan, ha palato alla BBC delle scelte di Tuchel: “Per me è uno shock, perché so cosa è in grado di fare Phil giorno dopo giorno. So cosa può fare Phil in campo in qualsiasi momento. Ma probabilmente Phil stesso direbbe che non ha espresso appieno il suo potenziale con il Manchester City o che non gliene è stata data l’opportunità. Ora, queste risposte le conoscono solo Phil e Pep. Questo ha probabilmente avuto un effetto domino sulla decisione presa da Thomas”.

Foto: Instagram Walker